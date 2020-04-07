Утверждён состав очередной экспедиции на МКС

https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Госкомиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-16», который 9 апреля отправится на Международную космическую станцию (МКС).

В него вошли российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. В дублирующем составе — Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн.

«Союз МС-16» станет первым кораблём с экипажем, который полетит на ракете-носителе «Союз-2.1а», полностью состоящей из отечественных комплектующих. Предполагается, что срок пребывания экспедиции на МКС составит 196 дней. Вернуться на Землю экипаж должен 22 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия коронавируса не помешает отправке очередной миссии на МКС. Однако в целях профилактики космонавтам запрещено обниматься и пожимать друг другу руки.