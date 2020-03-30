https://static.news.ru/photo/45fff27a-72ee-11ea-8109-fa163e074e61_660.jpg МКС Фото: Роскосмос

Врач-эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин сообщил о том, что космонавты, несмотря на распространение коронавируса, отправятся 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур, однако им запрещено обниматься и пожимать друг другу руки.

У нас категорически запрещены рукопожатия, объятия. При любом загрязнении космонавты моют и дезинфицируют руки. Не допускается использование чужих личных вещей. Вещи общего назначения после каждого применения дезинфицируются, — привели слова Сергея Савина РИА Новости.

Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, для космонавтов усилили меры безопасности по сохранению их здоровья.

Они соблюдают здоровый образ жизни, правильно питаются, ведут контроль веса, закаляются, осуществляют банные и общеукрепляющие процедуры. Мы оперативно лечим соматические заболевания, особенно органов, которые могут служить «воротами» для инфекции — ЛОР-органов, пищеварительного тракта, глаз, — процитировали врача в агентстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что всех сотрудников Роскосмоса эвакуировали после того, как у двух работников заподозрили коронавирус. По некоторым данным, COVID-19 был также выявлен у одного из руководителей управления безопасности Роскосмоса, который работал в другом здании организации.