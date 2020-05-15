Штаб-квартиру NASA назовут в честь афроамериканки-инженера Мэри Джексон

https://static.news.ru/photo/cc8eca6c-b652-11ea-a79e-fa163e074e61_660.jpg Мэри Джексон Фото: NASA Langley Research Center/Public Domain/wikimedia.org

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что организация планирует присвоить штаб-квартире имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон.

Штаб-квартира NASA будет называться штаб-квартирой NASA имени Мэри Джексон. Мэри Джексон была первой афроамериканкой-инженером NASA, — цитирует Брайденстайна РЕН ТВ.

Женщина начала свою карьеру в Западном вычислительном отделе исследовательского центра Лэнгли в Хэмптоне в 1960-е годы. Она была математиком и аэрокосмическим инженером. Помимо этого, Джексон руководила проектами, которые были связаны с наймом и продвижением женщин в NASA. Она скончалась в феврале 2005 года. Посмертно удостоена золотой медали конгресса США.

Как информировал NEWS.ru, американская Virgin Galactic подписала соглашение с NASA, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС.