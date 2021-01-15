России предсказали возврат в лунную программу

https://static.news.ru/photo/dab68efc-57c6-11eb-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Россия может вернуться в лунную программу. С таким прогнозом выступил эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

Возможность возвращения в число партнёров США по лунной программе Ионин связал с условием, что при новом президенте Джо Байдене проект отдадут для реализации частному бизнесу, в частности основателю SpaceХ Илону Маску, пишет Lenta.ru.

Проект возвращения людей на Луну был предложен действующим президентом США Дональдом Трампом, он должен был быть реализован в конце его второго срока. Избранному новому президенту Байдену эта программа не нужна, поэтому он попытается её передать для реализации в частную компанию, считает специалист.

По словам Ионина, взяться за проект может захотеть Илон Маск совместно с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Если Илон Маск с Джеффом Безосом такое предложение сформулируют, на что я надеюсь, то тогда Россия и другие страны смогут участвовать в проекте, поскольку, безусловно, Маск проект из панамериканского переформатирует в общечеловеческий, — предположил Ионин.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявляла о намерении возобновить пилотируемые полёты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название «Артемида» в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона. Его именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на спутник Земли в 60–70-х годах прошлого века.

При этом, как писал NEWS.ru, указ Трампа об освоении спутника Земли отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.

В Роскосмосе допускают вероятность того, что США в рамках программы NASA «Артемида» совместно с партнёрами будут реализовывать на Луне военные программы.