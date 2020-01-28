Фото: Роскосмос/facebook.com

Роскосмос собирается в 2030 году отправить на орбиту Земли космический буксир с ядерным двигателем, рассказал первый замгендиректора госкорпорации Юрий Урличич. Он добавил, что после запуска ведомство начнёт серийный выпуск и коммерческое использование разработки.

Запуск космического аппарата с ядерной энергоустановкой запланировали на 2030 год, — цитирует чиновника «Политика Сегодня».

В январе Роскосмос сообщил, что на изготовление серийного пилотируемого корабля «Орёл» потратят в 2021 году свыше 8 млрд рублей. Его планируют использовать для полётов на МКС и Луну. Первый старт должен пройти в 2023 году на носителе тяжёлого класса «Ангара-А5». Создание «Орла» ведётся уже 10 лет. Ранее он назывался «Федерация».

В декабре 2019 года «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительно 18 млрд рублей на разработку корабля. Как отмечалось, эти средства нужны для создания и доработки систем аварийного спасения, органов спуска, управления движением и навигацией, бортовых измерений, электроснабжения и других задач.

Как писал NEWS.ru, во время полёта «Орла» на Луну космонавты будут использовать специальные колпаки. По мнению российских разработчиков, локальная защита будет оберегать определённые места на теле космонавта.

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