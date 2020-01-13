https://static.news.ru/photo/9feef848-35e6-11ea-aa79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

На изготовление серийного пилотируемого корабля «Орёл» Роскосмос намерен потратить в 2021 году свыше 8 млрд рублей.

«Орёл» планируется использовать для полётов на МКС и Луну. Первый старт должен пройти в 2023 году на носителе тяжёлого класса «Ангара-А5».

В ближайшие годы ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна построить два корабля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала госзакупок. Один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжелого класса «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжелого класса «Енисей» в 2028 году. Второй будет полноценным многоразовым кораблем.

Создание корабля «Орёл» ведётся уже десять лет. Ранее он назывался «Федерация».

В декабре 2019 года «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительно 18 млрд рублей на разработку корабля. Как отмечалось, эти средства нужны для разработки и доработки систем аварийного спасения, органов спуска, управления движением и навигацией, бортовых измерений, электроснабжения и других задач.

Как писал NEWS.ru, во время полёта «Орла» на Луну космонавты будут использовать специальные колпаки. По мнению российских разработчиков, локальная защита будет оберегать определённые места на теле космонавта.