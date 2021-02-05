Рогозин: «Ангару» отправят из Омска в Москву для завершения испытаний

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Модули тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» перевезут из ПО «Полёт», который расположен в Омске, в Центр имени Хруничева в Москве, где планируют завершить наземные испытания.

Ракетные модули тяжёлой «Ангары» отправляются из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева, — написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

По его словам, планируется провести минимум два пуска одной тяжёлой и одной лёгкой «Ангары» для проверки надёжности ракеты.

В декабре 2020 года с космодрома Плесецк была запущена ракета «Ангара». Этот пуск стал вторым стартом в рамках лётных испытаний, включающих шесть пусков с декабря 2014 года, когда впервые ракета была испытана. Глава Роскосмоса своеобразно отреагировал на запуск. Он написал в Twitter: «Она летает, чёрт возьми!» Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса рассказал о супертяжёлой ракете, которая будет в два раз мощнее «Протона». Речь идёт о ракете-носителе «Ангара-А5В», оснащённой водородной третью ступенью. Рогозин напомнил, что работы над двигателем для неё уже начались. Ракета должна решить все задачи Роскосмоса до 2032 года, подчеркнул глава госкорпорации.

«Ангара» — семейство ракет-носителей производства РФ от лёгкого до тяжёлого класса. Технология создания подразумевает использование экологически чистых компонентов топлива. До этого «Ангару-1.2ПП» запускали в июле 2014-го, а тяжёлую «Ангару» — 23 декабря того же года.