Рогозин рассказал о супертяжёлой ракете в два раза мощнее «Протона»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о супертяжёлой ракете, которая станет в два раза мощнее «Протона».
По его словам, речь идёт о ракете-носителе «Ангара-А5В», оснащённой водородной третью ступенью.
В этой версии (А5В) «Ангара» станет мощнее «Протона» в два раза. Это ещё не сверхтяж (ракета, способная выводить на низкую орбиту от 50 тонн груза. — NEWS.ru), но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года, — отметил он.
Рогозин также напомнил, что работы над двигателем РД-0150 для «Ангары-А5В» уже начались.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса сообщил, что первые пилотируемые миссии РФ на Луну осуществят с помощью нескольких стартов ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжёлом «Енисее». По его словам, «Ангара» в новых модификациях (5М, 5В) станет главным средством доставки тяжёлой полезной нагрузки и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса.
«Ангара» — семейство ракет-носителей производства РФ от лёгкого до тяжёлого класса. Технология создания подразумевает использование экологически чистых компонентов топлива. До этого «Ангару-1.2ПП» запускали в июле 2014-го, а тяжёлую «Ангару» — 23 декабря того же года.