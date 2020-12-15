Рогозин рассказал о супертяжёлой ракете в два раза мощнее «Протона»

https://static.news.ru/photo/acecff14-3f67-11eb-87cb-fa163e074e61_660.jpg Первый запуск «Ангары-А5» Фото: mil.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о супертяжёлой ракете, которая станет в два раза мощнее «Протона».

По его словам, речь идёт о ракете-носителе «Ангара-А5В», оснащённой водородной третью ступенью.

В этой версии (А5В) «Ангара» станет мощнее «Протона» в два раза. Это ещё не сверхтяж (ракета, способная выводить на низкую орбиту от 50 тонн груза. — NEWS.ru), но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года, — отметил он.

Рогозин также напомнил, что работы над двигателем РД-0150 для «Ангары-А5В» уже начались.

....Ð° ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ ÑÐ°Ð·Ð³Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ° ÐÐÐ¢Ð Ð¸ Ð²Ð¾Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð Ð-0150 Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ "Ð¼ÑÑÐºÑÐ»Ð¸ÑÑÐ¾Ð¹" ÑÑÐµÑÑÐµÐ¹ ÑÑÑÐ¿ÐµÐ½Ð¸. Ð ÑÑÐ¾Ð¹ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ð¸ (Ð5Ð) "ÐÐ½Ð³Ð°ÑÐ°" ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ Ð¼Ð¾ÑÐ½ÐµÐµ "ÐÑÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°" Ð² Ð´Ð²Ð° ÑÐ°Ð·Ð°(!). Ð­ÑÐ¾ ÐµÑÐµ Ð½Ðµ ÑÐ²ÐµÑÑ ÑÑÐ¶, Ð½Ð¾ ÑÐ¶Ðµ ÑÑÐ¿ÐµÑÑÑÐ¶, ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð½ÑÐ¹ ÑÐµÑÐ¸ÑÑ Ð²ÑÐµ Ð½Ð°ÑÐ¸ Ð·Ð°Ð´Ð°ÑÐ¸ Ð´Ð¾ 2032 Ð³Ð¾Ð´Ð°. pic.twitter.com/PqTCVGHrUy — Ð ÐÐÐÐÐÐ (@Rogozin) December 15, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса сообщил, что первые пилотируемые миссии РФ на Луну осуществят с помощью нескольких стартов ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжёлом «Енисее». По его словам, «Ангара» в новых модификациях (5М, 5В) станет главным средством доставки тяжёлой полезной нагрузки и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса.

«Ангара» — семейство ракет-носителей производства РФ от лёгкого до тяжёлого класса. Технология создания подразумевает использование экологически чистых компонентов топлива. До этого «Ангару-1.2ПП» запускали в июле 2014-го, а тяжёлую «Ангару» — 23 декабря того же года.