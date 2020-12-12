«Она летает!»: Рогозин отреагировал на запуск «Ангары-А5»

https://static.news.ru/photo/2dbd8438-3ddd-11eb-885e-fa163e074e61_660.jpg Фото: rogozin/twitter.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин радостно отреагировал на испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5».

Она летает, чёрт возьми! — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что космические войска ВКС России провели испытательный пуск с космодрома Плесецк тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Ракета стартовала в 08:50 мск. Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

Этот пуск стал вторым стартом ракеты в рамках лётных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого, состоявшегося в декабре 2014 года. Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «нервным срывом» реакцию вице-президента США Майка Пенса на запуск Россией межконтинентальных баллистических ракет. Американский политик в ходе заседания Национального космического совета заявил, что США лидируют в космической гонке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая и России. Он подчеркнул, что именно для защиты интересов США в космосе были созданы космические силы. Пенс заявил, что это соревнование, которое «США выигрывают сегодня и будут выигрывать в предстоящих поколениях», писал NEWS.ru.