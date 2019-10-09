https://static.news.ru/photo/ecc47568-ea81-11e9-99db-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Тяжёлая ракета-носитель класса «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур. Аппарат выведет на орбиту европейские телекоммуникационные спутники Eutelsat 5 West B и американский модуль Mission Extension Vehicle-1. Операция займёт рекордное время — около 16 часов.

Это 19-й российский пуск и четвёртый для «Протона-М» в 2019 году. Примерно через 10 минут после старта разгонный блок «Бриз-М» с двумя спутниками отделится от третьей ступени «Протона-М» на суборбитальной траектории, передаёт сайт Роскосмоса , где ведётся прямая трансляция полёта.

Ранее News.ru сообщал, что США запустят свой космический грузовой корабль Cygnus на МКС не в октябре, как планировалось ранее, а в ноябре. Это связано с уходом в октябре со станции японского грузового корабля «Конотори-8» и с работами на МКС.