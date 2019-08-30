https://static.news.ru/photo/51bf375e-cac6-11e9-82f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Очередной коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур должен стать рекордным по времени выведения спутников на орбиту. Старт запланирован на 13.26 мск 30 сентября.

«Протон-М» отправит в космос европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1. Об этом рассказали в центре Хруничева (предприятие Роскосмоса), сообщает РИА Новости .

Продолжительность выведения MEV-1 — второго в паре спутников — на орбиту составит рекордные 15 часов 54 минуты, что на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах, — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее News.ru сообщал, что конкурс на страхование запуска ракеты «Протон-М» с космическими аппаратами MEV-1 и E5WB объявил входящий в госкорпорацию «Роскосмос» центр имени Хруничева. Объём финансирования составит 2,146 млрд рублей. Страхованию подлежит ракета-носитель «Протон-М», головной обтекатель, разгонный блок и переходная система для запуска двух спутников.