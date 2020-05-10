Эксперт оценил опасность взрыва топливного бака «Фрегата» для МКС

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Обломки топливного бака российского аппарата «Фрегат», который 8 мая взорвался на околоземной орбите, не станут угрозой для Международной космической станции (МКС), заявил эксперт в космической отрасли Иван Моисеев.

По мнению Моисеева, обломки разгонного блога не сильно ухудшат ситуацию с космическим мусором. В начале 2019 года специалисты МГТУ имени Баумана насчитали на орбите около трёх миллионов фрагментов, в том числе более 7 тысяч крупных объектов.

Эксперт посчитал, что топливных бак взорвался из-за солнечного нагрева.

Где-то раз в год такое фиксируется. Это неприятная вещь, существуют соглашения, чтобы таких ситуаций избегать. Но, поскольку «Фрегат» был запущен довольно давно, меры не были приняты, — цитирует Моисеева «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, взрыв на орбите зафиксировали Военно-воздушные силы США, начавшие отслеживать движение 65 обломков разгонного блока.