Астрономы назвали продолжительность полного лунного затмения

https://static.news.ru/photo/87b10858-bda2-11eb-817d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: planetarium-moscow.ru

Полная фаза затмения Луны составит 14,5 минуты. Это произойдёт в среду, 26 мая, когда спутник Земли будет находиться ближе всего к Земле. Явление смогут наблюдать жители Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

По словам астрономов, полное затмение совпадает в полнолунием и прохождением Луной перигея, то есть ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное происходит раз в 12 лет. Затмение будет длиться с 12:45 до 15:35 мск. При этом в 14:19 мск Луна погрузится в северную часть тени Земли на 1,0095 своего диаметра.

Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд <...> Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли, — рассказали в планетарии.

В РФ затмение смогут наблюдать только на территории Дальнего Востока. Короткую фазу смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краёв, Камчатки и Чукотки и прилегающих к ним территорий. Полная часть затмения окажется доступна для наблюдения на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии и на восточном побережье Азии.

Ранее сообщалось, что россияне увидят сразу три редких астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние.