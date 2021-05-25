Астрономы назвали продолжительность полного лунного затмения

Полная фаза затмения Луны составит 14,5 минуты. Это произойдёт в среду, 26 мая, когда спутник Земли будет находиться ближе всего к Земле. Явление смогут наблюдать жители Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
По словам астрономов, полное затмение
Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд <...> Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли, — рассказали в планетарии.
В РФ затмение смогут наблюдать только на территории Дальнего Востока. Короткую фазу смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краёв, Камчатки и Чукотки и прилегающих к ним территорий. Полная часть затмения окажется доступна для наблюдения на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии и на восточном побережье Азии.
Ранее сообщалось, что россияне увидят сразу три редких астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние.