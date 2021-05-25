Россияне увидят сразу три редких астрономических явления

https://static.news.ru/photo/b4307386-bd3f-11eb-a63a-96000091f725_660.jpg Фото: planetarium-moscow.ru

Сразу три редких астрономических явления — лунное затмение, полнолуние и суперлуние — смогут увидеть жители России в среду, 26 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин сообщил, что в год бывает около двух полных лунных затмений. При этом в среднем за шесть лет будет одно затмение в период суперлуния, но наблюдается оно только с половины Земли.

Так что один раз в 12 лет жители одного полушария могут это увидеть при условии хорошей погоды, — цитирует его агентство.

Он добавил, что в момент суперлуния Луна подойдёт к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и станет больше визуально. Это явление будет видно по всему миру.

А вот полное лунное затмение в России смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придётся на дневное время. На широте Москвы оно наблюдаться не будет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году прогнозируют два солнечных и два лунных затмения. Астролог Александр Зараев предупредил: эти явления могут не лучшим образом отразиться на жизни людей и спровоцировать негативные события. В то же время они могут помочь освободиться от того, что человек «внутри себя накрутил».