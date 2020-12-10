Астролог рассказал, чем грозят затмения в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6592bd6a-3aea-11eb-acd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году прогнозируют два солнечных и два лунных затмения. Астролог Александр Зараев предупреждает: эти явления могут не лучшим образом отразиться на жизни людей и спровоцировать негативные события. В то же время они могут помочь освободиться от того, что человек «внутри себя накрутил».

Во время лунного затмения идёт поток деструктивной энергии, которая будет давать людям желание перевернуть всё с ног на голову. Поэтому перед лунным затмением лучше аккуратно относиться к своим близким, очень сдержанно реагировать на любые замечания, — рассказал Life Зараев.

По его словам, лунное затмение 26 мая будет «красным». В этот день могут произойти катастрофы, выплески негативной энергии, столкновения на политической арене. Солнечное затмение 10 июня пройдёт более спокойно, майские события «затухнут».

4 декабря у нас будет солнечное затмение. Но ему предшествует лунное затмение 19 ноября. Оно тоже будет не очень хорошим, потому что накануне, с 5 ноября по 15 ноября, снизится жизненный потенциал большинства людей, будет депрессия. Хаос проявится в виде техногенных аварий, пожаров, катастроф, — полагает астролог.

По словам Зараева, 2021 год в целом будет спокойнее 2020-го. Однако в первом полугодии соединение Юпитера и Сатурна будет находиться в знаке Водолея. Это говорит о возможных неожиданных событиях и крупных переменах. И только вторая половина года, по мнению астролога, будет более прогнозируемой.

Как писал NEWS.ru, два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году, в России можно будет наблюдать некоторые из них, сообщили в обсерватории Иркутского государственного университета. Директор обсерватории Сергей Язев, рассказал, что первое полное лунное затмение произойдёт 26 мая. 10 июня будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Якутии. 19 ноября ожидается частное лунное затмение, которое, если позволит погода, можно будет наблюдать из Иркутска, и 4 декабря — полное солнечное в районе Антарктиды.