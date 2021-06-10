Астронавтам США и Японии на МКС доставят российскую еду

https://static.news.ru/photo/6779f878-98f0-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские продукты для астронавта NASA Марка Ванде Хая и представителя JAXA Акихико Хосидэ доставит грузовой корабль «Прогресс МС-17». Об этом ТАСС рассказал заведующий отделом питания экипажа Международной космической станции (МКС) Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

По словам Агуреева, японцу Хосидэ будет отправлено 38 продуктов, в числе которых мясное ассорти деликатесное, говядина под майонезом, омлет с куриным мясом, язык говяжий в желе, баклажанная и кабачковая икра, борщ, рассольник, суп харчо, творог с облепиховым вареньем и другие.

Американцу доставят 51 наименование продуктов, в том числе супы харчо и крестьянский.

В свою очередь, согласно пожеланиям российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, на орбиту отправят горчицу, хрен, кетчуп. Также грузовой корабль доставит на МКС свежие овощи и фрукты.

Из списка, который составляют родственники, — сыр, копчёные колбаски, чипсы куриные сыровяленые, коктейль студенческий оригинальный, миндаль жареный, смесь орехов с изюмом, фрукты сушёные, шоколад, мармелад, колбаски сырокопчёные, сок апельсиновый с мякотью, сок берёзовый сочный, сок яблочный, конфеты «Белочка», «Мишка косолапый», цукаты из банана, клюква сушёная, курага, — перечислил Агуреев.

Запуск грузового космического корабля «Прогресс МС-17» намечен на 30 июня.

Ранее сообщалось, что российские космонавты опробовали новую экспериментальную систему воспроизведения воды на Международной космической станции. Согласно отчёту, всего за 2019–2020 годы они выпили 171 литр регенерированной из мочи воды.