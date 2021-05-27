Российские космонавты на МКС выпили 171 литр воды, полученной из мочи

https://static.news.ru/photo/6779f878-98f0-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские космонавты опробовали новую экспериментальную систему воспроизведения воды на Международной космической станции. Как пишет РИА Новости со ссылкой на отчёт, всего за 2019-2020 год они выпили 171 литр регенерированной из мочи воды.

Воду также использовали для приготовления пищи и напитков. Эксперимент проводился в рамках программы «Сепарация».

Монтаж системы СРВ-У-РС (система регенерации воды из урины в российском сегменте) россияне провели в апреле 2018 года. Тогда же начались первые эксперименты по дистилляции урины. Из 282 литров мочи более чем за два года получилось 202 литра воды.

Качество полученной воды по результатам наземных анализов возвращённых проб полностью соответствовало требованиям технического условия, — сказано в отчёте.

В итоге воду позволили использовать экипажу для питья. В американском сегменте МКС имеется подобная система WPA. Она использует для регенерации не только урину, но и всю остальную атмосферную влагу с сегмента.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о возможностях проведения досуга на Международной космической станции (МКС). По его словам, члены экипажа в редкие свободные минуты могут читать книги и смотреть фильмы.