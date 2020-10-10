Запуск цепной реакции на энергоблоке БелАЭС прошёл успешно

https://static.news.ru/photo/9e0bf20e-0b99-11eb-8b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности.

По данным пресс-службы Минэнерго Белоруссии, цепная реакция была запущена в соответствии с графиком сооружения атомной электростанции. Таким образом, положено начало жизненного цикла реактора.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время на первом энергоблоке планируется провести комплекс исследований, которые позволят подтвердить надёжность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Далее будет произведён энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему республики.

Как писал NEWS.ru, жителям Вильнюса с октября начали выдавать таблетки йода на случай аварии на БелАЭС. На первоначальном этапе власти раздадут 2,1 млн таблеток, их планируется привезти в аптеки со склада Центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) запустят 7 ноября. Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Объект возводится рабочими из РФ. В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы. Отработанное ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться.