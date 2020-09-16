Белорусскую АЭС запустят уже 7 ноября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый энергоблок атомной станции запустят 7 ноября. Эту дату он назвал на встрече с политическим активом.
Выступая перед собравшимися, глава государства заявил, что страна выходит из непростого периода, который переживала в течение последних двух месяцев. По его словам, пока «группа вечно недовольных» пыталась «разрушить стабильность», остальная страна жила повседневной жизнью: люди собирали «небывалый урожай» с полей, строили дома и модернизировали предприятия.
7 ноября знаковый день для нас. Думаю, мы там сможем побывать и осознать, что получили первое электричество с нашей атомной станции, — сказал Лукашенко.
Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Объект возводится рабочими из РФ. В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы. Отработавшее ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться, писал NEWS.ru.
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