Белорусскую АЭС запустят уже 7 ноября

Фото: vk.com/bel.atom

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний сценарий протестов в республике на Западе готовили десять лет. Этим занимались США и их «сателлиты».

Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На...