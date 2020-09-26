Жители Вильнюса получат таблетки йода на случай аварии на БелАЭС

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Жителям Вильнюса с октября начнут выдавать таблетки йода на случай аварии на Белорусской АЭС. На первоначальном этапе власти раздадут 2,1 млн таблеток, их планируется привезти в аптеки со склада Центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава.

Йодированный калий является защитой щитовидной железы от накопления радиоактивного йода при авариях на атомных электростанциях. Как сообщили в службе мэрии литовской столицы, его бесплатно получат граждане, проживающему в радиусе 100 км от станции, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области. В общей сложности Минздрав Литвы выделил 4 млн таблеток для жителей 16 муниципалитетов, передает радио LRT.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) запустят 7 ноября. Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Объект возводится рабочими из РФ. В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы. Отработанное ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться, писал NEWS.ru.

Ранее министр энергетики Литвы Рафаэль Жигимантас Вайчюнас попросил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уделять большое внимание реализации проекта по строительству Белорусской АЭС. Он отметил, что Минск игнорирует стресс-тесты ЕС, рекомендации агентства и ядерную безопасность. При этом Литва уведомила белорусского оператора передающей системы о том, что не будет предоставлять Белоруссии резервы электроэнергии.