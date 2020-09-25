Литва попросила МАГАТЭ следить за безопасностью АЭС

https://static.news.ru/photo/0868ba26-ff4f-11ea-b20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bel.atom

Министр энергетики Литвы Рафаэль Жигимантас Вайчюнас заявил, что на реализацию Белорусской АЭС влияют политические процессы. Он попросил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уделять большое внимание этому проекту.

Такое заявление он сделал в ходе 64-й сессии МАГАТЭ во время обсуждения ситуации с генеральным директором агентства Рафаэлем Мариано Гросси, говорится на сайте Министерства энергетики Литвы.

Политические процессы диктуют ход реализации Белорусской АЭС, что является опасной практикой на таких объектах, как атомные электростанции. Ядерная безопасность также является вопросом ответственности МАГАТЭ, поэтому я надеюсь, что МАГАТЭ будет уделять беспрецедентное и постоянное внимание этому проекту, — сказал глава ведомства.

Он отметил, что Минск игнорирует стресс-тесты ЕС, рекомендации агентства и ядерную безопасность. При этом Литва уведомила белорусского оператора передающей системы о том, что не будет предоставлять Белоруссии резервы электроэнергии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) запустят 7 ноября. Строительство АЭС велось неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Объект возводится рабочими из РФ. В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы. Отработанное ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться, писал NEWS.ru.