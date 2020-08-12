Задержанных перед выборами в Белоруссии бойцов ЧВК могут передать России

33 россиянина, задержанных в санатории под Минском 30 июля, могут отправиться в Россию в ближайшее время.
Об этом «Интерфаксу»
Как писал NEWS.ru, 30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там заявили, что часть задержанных — украинские граждане.
7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.
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