Задержанных перед выборами в Белоруссии бойцов ЧВК могут передать России

https://static.news.ru/photo/03fc05ca-dcc1-11ea-8818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

33 россиянина, задержанных в санатории под Минском 30 июля, могут отправиться в Россию в ближайшее время.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Собеседник агентства не исключает, что задержанных белорусские власти передадут российской стороне для дальнейших разбирательств в самое ближайшее время, «возможно до конца недели». По данным источника, задержанные, которых называют бойцами ЧВК Вагнера, отправятся в РФ воздушным путём.

Как писал NEWS.ru, 30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там заявили, что часть задержанных — украинские граждане.

7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.