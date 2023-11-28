За что Лукашенко уволил своего помощника: грозит ли ему смертная казнь Лукашенко уволил помощника за «неприемлемый проступок»

Фото: president.gov.by

Игорь Брыло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил своего помощника за неназванный проступок, несовместимый с пребыванием на государственной службе. Кто этот помощник, что с ним случилось, почему его арестовал белорусский КГБ?

Кто такой советник Лукашенко Брыло

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила об освобождении от должности инспектора главы государства по Витебской области Игоря Брыло. Указ был подписан Лукашенко 24 ноября. Брыло был назначен на этот пост ровно четыре месяца назад, 28 июля 2023 года. В тот же день Брыло освободили с должности министра сельского хозяйства и продовольствия. На этом посту он пребывал с февраля 2022 года, а до этого с 2013 года был замминистра и первым замминистра.

Кроме того, Брыло был членом Высшего политического совета партии «Белая Русь», сформированной 18 марта 2023 года на основе одноименного гражданского движения.

Что случилось с Брыло, почему уволили

Пресс-служба президента Белоруссии не называла причины отстранения Игоря Брыло с поста помощника президента — инспектора по Витебской области, и какой «проступок» он совершил, остается неизвестным.

Ранее стало известно, что 22 ноября Брыло пропал со своего рабочего места и обнаружился в СИЗО КГБ Белоруссии. По данным оппозиционного белорусского издания «Наша Нiва», экс-глава Минсельхоза был задержан в рамках так называемого «молочного дела», главным фигурантом которого стал директор крупнейшего производителя молочной продукции в стране ОАО «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов. В прошлом, когда Скитов возглавлял мясокомбинат в Борисове, молодой Брыло был его подчиненным, а уже после ушел на повышение и к 2022 году дошел до поста министра.

Фото: president.gov.by Игорь Брыло и Александр Лукашенко (в центре)

Что за «молочное дело» в Белоруссии

14 ноября 2023 года Лукашенко сообщил что, что в молочной отрасли Белоруссии была вскрыта сеть преступных схем, в рамках которых проводились махинации с регулированием «индикативных цен» — минимальных цен, по которым белорусская мясная и молочная продукция могут быть реализованы за рубеж.

В тот же день замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил, что фигурантами «молочного дела» стали 26 человек, из которых 15 поместили под стражу. Главным подозреваемым в рамках дела стал гендиректор «Бабушкиной крынки» Геннадий Скитов. Следствие опубликовало фотографии золота и валюты, которые хранились у него дома.

Александр Лукашенко лично обвинил Скитова в создании преступной сети.

«В сентябре 2019 года на должность директора назначен господин Скитов. Сформировал свою команду менеджеров (многие любят об этом говорить: „Команда... мы тут...“, я всегда вас уберегал от этого: никаких команд, должна быть управленческая структура и прочее), новую сбытовую политику, полностью замкнул на себя финансовые потоки. И родственники — двоюродный племянник, двоюродный брат и сын (как же без этого?). В результате оперативно-разыскных мероприятий взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Сейчас начнут выть и кричать: было „дело врачей“, было дело еще кого-то, сейчас „дело молочников“. Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял „Бабушкину крынку“. Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать», — объявил Лукашенко.

По утверждению КГБ, доходы от махинаций с ценами при реализации продовольствия из Белоруссии за рубеж составляли не менее $10 млн в год. Точная роль Игоря Брыло в «молочном деле» на текущий момент не называется.

Фото: president.gov.by Игорь Сергеенко и Игорь Брыло

Грозит ли Брыло смертная казнь

Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь. Согласно законодательству она может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет, производится путем расстрела.

Высшая мера предусмотрена по статьям о развязывании либо ведении агрессивной войны, международном терроризме, диверсии, геноциде, преступлениях против человечества, применении оружия массового поражения, убийстве двух и более лиц, захвате госвласти и другим.

Высшая мера не предусмотрена за нарушения закона в экономической сфере. Если против Брыло выдвинуты обвинения, связанные с мошенничеством или растратой и не имеющие отношения к особо тяжким преступлениям, ему не грозит смертная казнь.

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