Армия Белоруссии вошла в число 20 лучших в мире Армия Белоруссии заняла 12-е место в мировом рейтинге лучших вооруженных сил

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Вооруженные силы Белоруссии занимают 12-е место в рейтинге лучших армий мира, сообщает EADaily со ссылкой на Минобороны республики. Как уточнили в ведомстве, белорусская армия обошла многие страны Европы, в том числе Францию и Польшу.

По информации Минобороны Белоруссии, рейтинг был опубликован в американском журнале U.S. News & World Report. Согласно материалу, белорусская армия «составила серьезную конкуренцию вооруженным силам других стран».

Сила армии определяется далеко не военными бюджетами или количеством вооружения и военной техники, а умением вдумчиво распределять имеющиеся силы и средства для обороны страны, — отметили в ведомстве.

Как напоминает издание, в 2023 году президент республики Александр Лукашенко сообщил, что в Вооруженных силах страны числятся 75 тысяч человек, но при необходимости этот показатель можно быстро нарастить до полумиллиона. При этом главный упор в армии Белоруссии сделан на мобильность и обеспечение современным оружием.

Ранее стало известно, что лидером рейтинга, опубликованного в американском журнале, стала армия России. На втором месте расположились Вооруженные силы США, на третьем — Китайской Народной Республики.