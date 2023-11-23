Объятия Путина и Лукашенко, вместо Армении — коньяк: как прошел саммит ОДКБ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил встречу Организации Договора о коллективной безопасности в Минске (ОДКБ). В октябре его также не было на саммите СНГ в Бишкеке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал поведение «некоторых союзников» провокационным, вероятно, намекая на представителей из Еревана. Кто посетил саммит и почему глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал коллег перестать пугать друг друга угрозами — в материале NEWS.ru.

Путин: «Страны ОДКБ не приемлют терроризм»

В четверг в Минск прилетел президент России Владимир Путин, чтобы принять участие в саммите ОДКБ. В Telegram-канале Кремля была опубликована видеозапись, на которой глава государства спускался по трапу в аэропорту столицы Белоруссии и шел к кортежу, который отвез его во Дворец Независимости. Там российского лидера встретил его белорусский коллега Александр Лукашенко, после чего лидеры обнялись перед телекамерами.

Фото: president.gov.by Имангали Тасмагамбетов

Выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин заявил, что Россия и другие члены Организации Договора о коллективной безопасности не приемлют терроризм во всех его проявлениях. По его словам, также продолжается проведение операции «Наемник», направленной на пресечение вербовки и выезда граждан стран сообщества за их пределы для участия в деятельности международных террористических организаций.

Что сказал генерал ФСБ о наемниках в рядах украинских войск

Путин декларировал необходимость совместной борьбы с наемниками, которые сегодня участвуют в боевых действиях на Украине, а позже могут быть в Киргизии и Армении, предположил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Эту общую проблему требуется решать комплексно», — отметил Михайлов.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Как подчеркнул генерал-майор, наемники «просто так с неба не падают». По его словам, они проходят подготовку и не всегда это происходит только в недружественных странах.

Как добавил Михайлов, поэтому сегодня важно объединение усилий для борьбы с боевиками-наемниками, это требует особого внимания. «Их до фига. Приезжают в Россию, отправляются на Украину. Это проблема для всех стран мира», — считает генерал.

Почему на саммит ОДКБ не приехал Пашинян

Журналисты обратили внимание, что лидеры ОДКБ фотографировались на фоне флагов, среди которых был и армянский, но никого из Еревана не было на саммите в Минске. Ранее премьер-министр Никол Пашинян лично предупредил Александра Лукашенко, что не будет участвовать в заседании.

Спикер парламента Армении Ален Симонян 22 ноября тоже сообщил: он пропустит встречу в рамках ОДКБ, которая пройдет в декабре. По его мнению, его участие в саммите неуместно. Как добавил Симонян, Армения не планирует выходить из состава организации, несмотря на то, что ОДКБ «не выполняет своих обязательств» перед республикой.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в Минске отметил, что в конце декабря, когда в Санкт-Петербурге традиционно собираются все лидеры ОДКБ, Пашиняна все же ждут.

«Там будет неформальная встреча стран СНГ и формальное заседание ЕвраЗЭС. На этом заседании председателем после нас становится Армения, поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять палочку эстафеты от Владимира Путина», — предположил Ушаков.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Никол Пашинян

Как Захарова прокомментировала отсутствие Пашиняна в Минске

Решение Еревана не участвовать в саммите вызывает сожаление, ранее заявила представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова.

«Решение армянского руководства... вызывает, конечно, сожаление, мы не считаем, что оно отвечает долгосрочным интересам армянского народа и будет способствовать укреплению безопасности, стабильности этой дружественной нам страны», — сказала она.

Захарова добавила, что Ереван не намерен блокировать работу уставных органов организации. Как подчеркнула представитель МИД РФ, Армения стремится вести переговоры с посредниками со стороны США и ЕС, но она уверена, что там не заинтересованы в установлении мира на территории Южного Кавказа, а преследуют цель вытеснения России из региона. По мнению Захаровой, к примеру, Париж, выступая на стороне Еревана, передал ему под видом военной помощи «неликвид».

«Разговоры о том, что Армения была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, <...> мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность и найти виновных в собственных просчетах», — заявила Захарова.

О какой угрозе говорил Лукашенко

Президент Белоруссии на правах хозяина саммита высказался о тех представителях стран, кто не приехал. Он подчеркнул, что лидеры ОДКБ обсуждали в том числе и ситуацию на Кавказе.

«Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демарши без причин», — сообщил белорусский лидер.

Как отметил Telegram-канал SHOT, отсутствие Пашиняна на саммите было «компенсировано на 140%». На опубликованном фото изображены напитки с ужина, предположительно участников саммита, хотя прямо об этом не говорится. На переднем плане стоит коньяк «Ной 140 collection», цена которого в рознице достигает 75 тысяч рублей.

Фото: kremlin.ru Александр Лукашенко

ОДКБ обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке

Помимо ситуации на Кавказе, на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе лидеры ОДКБ обсудили палестино-израильский конфликт. По мнению Лукашенко, из его искры может разгореться пламя новой мировой войны.

«Хотя тезис генерального секретаря ООН, который назвал одной из причин насилия отсутствие прогресса в политическом урегулировании, заслуживает внимания и развития темы, больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны, — заявил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что необходимо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в мире.

Шойгу: «Мы укрепляем систему безопасности ОДКБ»

Системы безопасности, в том числе ПВО, стран ОДКБ находятся в высокой степени готовности, они укрепляются с учетом опыта специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Фото: kremlin.ru Сергей Шойгу

«Мы их укрепляем, усиливаем, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — подчеркнул Шойгу.

Кто новый начальник штаба ОДКБ

Новым начальником Объединенного штаба ОДКБ на саммите назначен генерал-полковник Андрей Сердюков, который ранее командовал Воздушно-десантными войсками России (ВДВ РФ). Об этом сообщил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Сердюков был командующим ВДВ РФ с 2016 по 2022 год. Именно он руководил миротворческим контингентом ОДКБ в Казахстане 6–19 января 2022 года. Ранее генерал-полковник возглавлял российскую группировку войск в Сирии и получил звание Героя России.

Фото: kremlin.ru Имангали Тасмагамбетов

Что сказал на саммите ОДКБ Токаев

Выступая на заседании в узком составе, Лукашенко затронул тему соседней Украины. По его словам, поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки.

«Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира», — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко заверил, что размещенное на территории Белоруссии российское ядерное оружие гарантирует безопасность в регионе и дает Минску право голоса на международной арене.

Как отметил во время выступления на совете президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в рамках ОДКБ нет необходимости постоянно запугивать друг друга словами о растущих угрозах входящим в нее странам. По его мнению, частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто ОДКБ кого-то боится.

«Вся сущность международного сообщества — это и есть наличие угроз», — подчеркнул Токаев.

Фото: president.gov.by Касым-Жомарт Токаев

По словам лидера Казахстана, ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но «впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников».

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