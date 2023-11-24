Названы сроки президентских выборов в Белоруссии ЦИК Белоруссии: выборы президента пройдут не позднее 20 июля 2025 года

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, заявил БелТА глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко. Он также добавил, что в феврале 2024 года пройдут выборы в парламент страны и местные советы депутатов.

В соответствии с изменением конституционных норм <...> проводится масштабная модернизация политической системы. Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента Республики Беларусь, которые должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, — сказал глава ЦИК.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что готов оставить пост при условии нормализации обстановки в стране, а также когда почувствует, что перестал пользоваться поддержкой у народа. Он отметил, что в этом случае его судьба будет решена в течение суток. При этом Лукашенко подчеркивал, что не держится за власть, но оставаться у руля его вынуждают обстоятельства. Он также заверил, что президентские выборы в республике будут честными и открытыми. На предыдущих выборах Лукашенко поддержали 80,1% избирателей.