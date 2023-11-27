Лукашенко уволил помощника за неназванный проступок Лукашенко уволил инспектора по Витебской области за недопустимый проступок

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указом освободил от должности своего помощника — инспектора по Витебской области Игоря Брыло, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Отмечается, что чиновника уволили за несовместимый с госслужбой проступок, однако не указали, за какой именно.

Игорь Брыло освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Витебской области в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе, — говорится в сообщении.

Ранее Брыло возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия. После назначения помощником Лукашенко отмечал, что новую должность не следует воспринимать как ссылку.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию, к которым были причастны и должностные лица. В качестве примера он привел могилевское предприятие «Бабушкина крынка», по делу которого уже задержаны 26 человек. По его словам, правоохранительные органы сейчас проверяют восемь коммерческих групп. Они установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию молочной продукции белорусских предприятий. Злоумышленники уходили от уплаты налогов.