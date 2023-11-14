Лукашенко рассказал о контрабанде молока в Россию Лукашенко: в Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию

Фото: president.gov.by

В Белоруссии раскрыли преступные схемы при экспорте молока в Россию, к которым были причастны и должностные лица, рассказал глава республики Александр Лукашенко. В качестве примера он привел могилевское предприятие «Бабушкина крынка», по делу которого уже задержаны 26 человек. Слова главы государства приводятся на его официальном сайте.

Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович [премьер-министр Роман Головченко], тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие, — сказал Лукашенко.

По его словам, правоохранительные органы сейчас проверяют восемь коммерческих групп. Они установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию молочной продукции белорусских предприятий. Злоумышленники уходили от уплаты налогов.

Ранее гендиректор организации «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что по итогам 2023 года себестоимость производства и переработки молока вырастет из-за ослабления курса рубля и роста ключевой ставки. По его словам, доля импорта в сырьевом секторе до сих пор значительная. Он отметил, что это приведет к росту цен на молочную продукцию, в том числе на кефир, творог и сыр, пишет ЕАН.