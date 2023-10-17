В России предрекли рост цен на молоко Гендиректор «Союзмолоко» Белов предрек рост цен на молочную продукцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2023 года себестоимость производства и переработки молока вырастет из-за ослабления курса рубля и роста ключевой ставки, заявил гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов в ходе Агрофорума в Екатеринбурге. По его словам, доля импорта в сырьевом секторе до сих пор значительная. Он отметил, что это приведет к росту цен на молочную продукцию, в том числе на кефир, творог и сыр, пишет ЕАН.

Что в сырьевом секторе, что в переработке доля импортной составляющей очень и очень высока. Мы прогнозируем, что рост себестоимости составит от 10% до 13% в сырьевом сегменте и от 8% до 12% в переработке, — пояснил Белов.

Он добавил, что в первом полугодии 2023 года из-за снижения объемов потребления наблюдалось резкое обрушение закупочных цен, сырье подешевело на 20–25%. В июне, по его словам, в связи с ростом реальных доходов россиян ситуация стала выправляться. Белов уточнил, что это также скажется на стоимости молочной продукции.

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев ранее предупредил, что Россию ждет 30-процентное подорожание рыбы и морепродуктов. По его словам, цены на сырье выросли на 30%, так как зависят от курса рубля к доллару.