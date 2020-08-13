ВС Белоруссии обнародовал список задержанных на акциях протеста в Минске

Верховный суд Республики Беларусь опубликовал список граждан, задержанных во время протестных акций в Минске 11 августа и отправленных под арест.
Список
В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.
С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Как передавал NEWS.ru, президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации.
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