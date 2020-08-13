ВС Белоруссии обнародовал список задержанных на акциях протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/6f732df0-dd7b-11ea-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Верховный суд Республики Беларусь опубликовал список граждан, задержанных во время протестных акций в Минске 11 августа и отправленных под арест.

Список выложен на сайте ВС. Уточняется, что опубликовать документ суд побудили многочисленные обращения граждан. В списке содержатся 566 фамилий. Все указанные в нём люди получили от семи до 25 суток ареста.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Как передавал NEWS.ru, президенты Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество Белоруссии для урегулирования возникшей после выборов ситуации.