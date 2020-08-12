В Белоруссии ввели запрет на продажу пиротехники

С 12 августа в Белоруссии вводится запрет на оптовую и розничную продажу пиротехники. Постановление 11 августа подписал Совет министров республики.
Как
Документ вступил в силу с 12 августа.
Решение о запрете пиротехники было принято на фоне массовых акций протеста, начавшихся вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Участники акций сооружали баррикады, забрасывали силовиков камнями и «коктейлями Молотова». Милиция применяла светошумовые гранаты и резиновые пули.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минске задержаны руководитель массовых беспорядков и трое его подчинённых. Он снимал номер на 17-м этаже здания гостиницы «Беларусь». Подчинённые, в свою очередь, «руководили сотнями». Главарь же координировал акции и управлял действиями подчинённых.
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