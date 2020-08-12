В Белоруссии ввели запрет на продажу пиротехники

https://static.news.ru/photo/70396430-dc67-11ea-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasyl Shevchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С 12 августа в Белоруссии вводится запрет на оптовую и розничную продажу пиротехники. Постановление 11 августа подписал Совет министров республики.

Как сообщает БелТА, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии обратилось к субъектам торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению торговли пиротехническими изделиями на территории страны.

Документ вступил в силу с 12 августа.

Решение о запрете пиротехники было принято на фоне массовых акций протеста, начавшихся вечером 9 августа, когда было объявлено о победе на выборах действующего президента Александра Лукашенко. Участники акций сооружали баррикады, забрасывали силовиков камнями и «коктейлями Молотова». Милиция применяла светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минске задержаны руководитель массовых беспорядков и трое его подчинённых. Он снимал номер на 17-м этаже здания гостиницы «Беларусь». Подчинённые, в свою очередь, «руководили сотнями». Главарь же координировал акции и управлял действиями подчинённых.