Подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая в Белоруссии признали вину КГБ Белоруссии сообщил, что все подозреваемые в подготовке терактов на 9 Мая признали вину

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Все лица, подозреваемые в планировании терактов в Белоруссии на 9 Мая, признали свою вину, сообщил государственный телеканал ОНТ со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности. В настоящее время они активно сотрудничают с органами правопорядка.

Все участники этого дела были арестованы и помещены под стражу. Они признали свою вину и помогают в ходе следствия, — говорится в документальном фильме, который показал телеканал 10 мая.

Подозреваемые обвиняются по статьям Уголовного кодекса республики, связанным с государственной изменой и «террористическим актом» и «изменой государству». Им может грозить смертная казнь.

Ранее сообщалось, что среди обвиняемых — четверо молодых людей до 30 лет, включая двух мужчин и двух женщин. По данным местных властей, найденный взрывчатый материал производился в США. Организатор террористической операции находился в Киеве, где он получил задание от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Оттуда он управлял исполнителями в Белоруссии, которые были его знакомыми. Отправленная им взрывчатка была замаскирована под бытовые приборы.

Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил о задержании работавшего на СБУ террориста и более 30 пособников. Глава государства добавил, что они — это «разного рода отморозки» внутри общества: не разведка и не контрразведка, а просто враги.