В Белоруссии ввели казнь за госизмену Лукашенко подписал закон, устанавливающий смертную казнь чиновникам за госизмену

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

В Белоруссии ввели смертную казнь, в случае совершения чиновником госизмены, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого». По новому закону высшая мера наказания будет распространяться за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.

Президент подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности, — указано в сообщении.

Александр Лукашенко ранее ратифицировал соглашение стран СНГ о сотрудничестве государств в противодействии коррупции, соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Реализацией соглашения будут заниматься Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности и МВД.

Предполагается, что закон позволит улучшить состояние правовой базы и объединить усилия для преодоления угрозы роста числа преступлений в сфере коррупции. Кроме этого, документ направлен на создание строгой политики и программ, направленных на противодействие подобным преступлениям.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с членами Союза Независимых Государств (СНГ) о противодействии легализации преступных доходов, борьбе с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Международный договор был заключен 15 октября 2021 года.