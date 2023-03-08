Лукашенко присоединился к антикоррупционной борьбе стран СНГ Лукашенко ратифицировал соглашение стран СНГ о противодействии коррупции

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение стран СНГ о сотрудничестве государств в противодействии коррупции, соответствующий закон опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Реализацией соглашения будут заниматься Генеральная прокуратура, Комитет государственной безопасности и МВД.

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, подписанное в г. Астане 14 октября 2022 года, — говорится в документе.

Предполагается, что закон позволит улучшить состояние правовой базы и объединить усилия для преодоления угрозы роста числа преступлений в сфере коррупции. Кроме этого, документ направлен на создание строгой политики и программ, направленных на противодействие подобным преступлениям.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с членами Союза Независимых Государств (СНГ) о противодействии легализации преступных доходов, борьбе с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Международный договор был заключен 15 октября 2021 года.