Путин ратифицировал договор с СНГ о борьбе с коррупцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с членами Союза Независимых Государств (СНГ) о противодействии легализации преступных доходов, борьбе с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Документ опубликован на портале правовой информации. Международный договор был заключен 15 октября 2021 года.

Он направлен на тесное сотрудничество со странами — членами СНГ в борьбе с организованной преступностью. В самом законе прописаны порядок предоставления информации между странами, регулируются вопросы, связанные с розыском граждан и конфискацией доходов. Как говорится в аннотации к документу, опубликованной на сайте Совета Федерации, ратификация документа поспособствует более высокой эффективности в борьбе с ОПГ.

Ратификация договора отвечает интересам РФ, позволит повысить эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом, — говорится в тексте аннотации.

Ранее РБК сообщал, что Россия с 1 января 2023 выйдет из Соглашения о пенсионных гарантиях прав граждан СНГ. По данным агентства, решение об отказе от соглашения было принято из-за большой нагрузки на бюджет страны. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что с момента подписания соглашения прошло 30 лет.

Другие страны — участницы этого соглашения совершили переход от государственной системы пенсионных выплат к формированию пенсионного бюджета, в основе которого лежат уплаченные страховые взносы. Таким образом, договор устарел и не соответствует современным принципам пенсионных систем.