В Баку начнётся суд над армянскими солдатами

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В Баку возбудили уголовное дело в отношении армянских боевиков Мкртчяна Людвика Мкртичовича, 1969 года рождения, и Хосровяна Алеши Арамаисовича, которые по заявлению азербайджанской стороны, пытали пленных в первой Карабахской войне. Об этом сообщает местное агентство АПА.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения. В качестве потерпевших по делу привлечены 12 азербайджанцев. Дело передано в производство судьи Эльбея Аллахвердиева.

Следствием установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртичович Мкртчян, 1969 года рождения пытал гражданина Азербайджана, взятого в заложники 12 июля 1991 года и незаконно удерживаемого около 17 суток в лесу «Баллыджа» недалеко от Ходжалы.

Установлено , что Людвик Мкртчян в различное время избивал и подвергал пыткам 11 взятых в плен граждан Азербайджана на территории Ходжавендского и Агдаринского районов, в Шушинской тюрьме и городе Ереван, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны.

Людвик Мкртчян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Маликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооружённых сил Азербайджана.

В результате проведённых следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртчяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее стало известно, что Баку призывает международное сообщество, включая Совет Европы, оказать воздействие на Ереван, чтобы Армения отказалась от реваншистских настроений по отношению к Азербайджану. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.