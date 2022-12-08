Стало известно об отказе Узбекистана от участия в газовом союзе с Россией Reuters: Узбекистан отказался от идеи «тройственного союза» по газу с Россией и Казахстаном

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Газовое соглашение с Москвой, даже если его заключат, не получит политического изменения, это будет один из коммерческих контрактов. Таким образом, сообщения о заключении тройственного газового союза России, Узбекистана и Казахстана прокомментировал вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, передает Reuters.

При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ, — подчеркнул чиновник.

Мирзамахмудов заметил, что газовое соглашение не означает, что взаимодействие стран можно назвать союзом. По его словам, Москва и Ташкент действительно вели переговоры о поставке топлива РФ через Казахстан. Однако, объяснил министр, стороны говорили о «техническом контракте» и только.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай сообщил, что глава государства и российский лидер Владимир Путин на встрече в Кремле 28 ноября обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа. По его информации, президенты Казахстана и России намерены провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения вопроса.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что идею еще ждет оформление.