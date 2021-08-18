Зеленский захотел построить крупный военный флот на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о задаче построить крупный военно-морской флот к 2035 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский отметил, что у страны нет возможности ждать появления судостроительной инфраструктуры, которая была бы пригодна для строительства крупных кораблей. Он заявил, что для максимально быстрого решения задачи по постройке флота заказы будут делаться на иностранных военных верфях. По его словам, это делается наращивания боевых возможностей морских сил и постоянной их готовности.

Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки. Все это обязательно будет. То же касается и военных баз: строительство первой уже скоро начнется в Бердянске, — сказал президент.

Напомним, в 2018 году Береговая охрана США передала в распоряжение Украины списанные патрульные катера. Также сообщается, что Украина получит суда берегового патрулирования с возможностью долгого автономного действия.