У военкора Семёна Пегова подозревают сотрясение мозга

https://static.news.ru/photo/acc76796-dbed-11ea-abd3-fa163e074e61_660.jpg Семён Пегов Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Российский военный корреспондент, основатель Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов мог получить сотрясение мозга в ходе акций протеста в Минске или во время своего задержания.

Об этом РИА Новости рассказал коллега военкора Алексей Ларкин. Белорусские силовики задержали Пегова и его оператора Владислава Зиздока 9 августа, когда журналисты делали репортажи на улицах белорусской столицы. Спустя сутки их отпустили без предъявления обвинений.

У него замедленная речь, не очень хорошо произносит слова, есть большая вероятность того, что у него сотрясение мозга от удара дубинкой по голове, — охарактеризовал состояние коллеги Ларкин.

В настоящее время Пегов, Зиздок и двое других освобождённых российских журналистов — Антон Старков и Дмитрий Ласенко — уже вернулись в РФ, передавал NEWS.ru.

В Белоруссии с 9 августа проходят несанкционированные протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности к 11 августа они задержали более двух тысяч демонстрантов.