Тихановская отреагировала на слова главы СВР о влиянии США на протесты

https://static.news.ru/photo/5f0c2e6c-f8ce-11ea-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила главе СВР Сергею Нарышкину на его слова о влиянии США на протесты, которые начались в республике после выборов. Она отметила, что причиной массовых акций является нежелание действующего главы государства покидать свой пост после поражения на выборах.

Ранее Нарышкин заявил, что США играют ключевую роль в событиях, происходящих на территории Белоруссии.

По словам Тихановской, нежелание Лукашенко уходить — это единственная и всем известная причина протестов. Белорусский народ, заявила политик, отказал президенту в доверии. Как отметила соперница Лукашенко, происходящие в республике события — это внутренний политический кризис. И в требованиях, которые выдвигают митингующие, нет ничего, что касалось бы отношений с другими государствами. Также протесты не связаны с изменениями во внешнеполитической ориентации Белоруссии.

Это стоило бы понять руководителю СВР России господину Нарышкину вместо того, чтобы транслировать несвежие пропагандистские штампы, — приводит высказывание Тихановской Telegram-канал «Пул первой».

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе, в частности в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что нынешний сценарий протестов в республике на Западе готовили десять лет. Этим занимались США и их «сателлиты».