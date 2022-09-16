Таджикистан и Киргизия создали комиссию по контролю за прекращением огня

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились о создании специальной комиссии по контролю за соблюдением прекращения огня на приграничных территориях. Позднее в пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана Раджаббоя Ахмадзоды заявили, что такая комиссия создана, передает ТАСС.

Была сформирована совместная комиссия под руководством председателя Согдийской области Таджикистана Раджаббоя Ахмадзоды и председателя Баткенской области Киргизии Абдукарима Алимбаева, — сообщили представители чиновника.

Уточняется, что комиссия уже начала работу.

До этого Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. По последним данным Минздрава Киргизии, в боестолкновениях пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности страны в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.

МИД России призвал Киргизию и Таджикистан принять срочные меры для устойчивого перевода ситуации на границе стран в политико-дипломатическое русло. Российское ведомство выразило готовность оказать содействие сторонам в мирном урегулировании. Причиной конфликта в МИД назвали незавершенность делимитации и демаркации ряда участков границы.