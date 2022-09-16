Спикер парламента Армении назвал США главными в деэскалации ситуации с Баку Спикер парламента Армении Симонян: США играют ведущую роль в деэскалации ситуации с Баку

Фото: Социальные сети

США играют ведущую роль в деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана. Такое мнение высказал спикер армянского парламента Ален Симонян, его слова приводит РИА Новости.

Большое влияние в последних событиях оказали содействие и вмешательство США. Я не хочу отдавать очень большое предпочтение перед вмешательством Франции или перманентным вмешательством России, но самым большим автором остановки последних событий были США, — заявил Симонян.

В ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

16 сентября Пашинян сообщил, что Совет безопасности Армении обсудил возможность введения военного положения в стране и пришел к выводу, что в настоящий момент эта мера нецелесообразна. По его словам, все желающие защищать границы Армении граждане могут заступить на службу на добровольной основе.