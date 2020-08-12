Следком Белоруссии разыскивает координаторов массовых беспорядков

https://static.news.ru/photo/fd60a302-dd41-11ea-ad6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Следком Белоруссии попросил граждан республики помочь в розыске координаторов действий участников массовых беспорядков. По данным ведомства, после изучения записей камер видеонаблюдения, оперативники пришли к выводу, что организаторы митингов являются профессионалами в данной области и призывали людей к активным действиям.

В СК добавили, что «в толпе» находились провокаторы, подстрекавшие участников к насилию в отношении правоохранителей, ожидая от последних соответствующих мер.

Сами [провокаторы] во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили <...>Только вместе мы сможем остановить массовые беспорядки, обеспечить безопасность каждого и вернуть спокойствие в родной стране, — цитирует ведомство портал БелТА.

В результате уличных акций протестов в Белоруссии с 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы. Об этом заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В настоящее время беспорядки в стране утратили массовость, однако «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким». В столице фиксировались попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах «Малиновка» и «Серебрянка», а также по улице Сурганова. За минувшие сутки силовики задержали порядка 700 человек.

Четыре дня в Белоруссии проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с названными итогами выборов президента 9 августа. ЦИК утверждает, что победил Александр Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль сбил сотрудника ГАИ в Минске. Представитель правоохранительных органов остался жив. Виновника ДТП задержали. При этом в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.