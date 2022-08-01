Пассажир рейса Тель-Авив – Москва умер во время экстренной посадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир самолета авиакомпании El Al Israel Airlines, следовавшего из Тель-Авива в Москву, скончался в аэропорту Баку во время экстренного приземления, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (АЗАЛ) Пашу Кесеменского. Инцидент произошел 1 августа в 12:44 по местному времени.

У одного из пассажиров авиарейса произошел сердечный приступ, в результате чего было принято решение экстренно посадить самолет в столице Азербайджана. Однако врачи не успели прийти на помощь — мужчина скончался в полете.

Капитан авиакомпании El Al Israel Airlines запросил экстренную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту. Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12:44 по местному времени. К сожалению, пассажир скончался во время полета, — рассказал Кесеменский.

5 мая сообщалось о смерти пассажира самолета, летевшего из Баку в Минск. Он скончался через восемь минут после экстренной посадки в аэропорту Самары. В СКР заявили, что у 63-летнего мужчины было неизлечимое заболевание.