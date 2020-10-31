Русская община Баку провела автопробег в поддержку армии Азербайджана

https://static.news.ru/photo/4fdaab36-1b73-11eb-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москва-Баку/twitter.com

Русская община организовала в Баку автопробег в поддержку азербайджанской армии. Автоколонна проехала по центральным улицам города, при этом автомобили были украшены флагами Азербайджана, Турции и России.

По словам организатора акции, председателя Русской общины Азербайджана и депутата парламента Михаила Забелина, целью пробега была поддержка Вооруженных сил Азербайджана.

Это поддержка нашему народу и армии в справедливой отечественной войне, нашему президенту и верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, — заявил Забелин.

Комментируя присутствие на шествии турецких флагов, депутат подчеркнул, что Турция играет в регионе важнейшую роль стабилизирующего фактора.

Россия и Турция — это две страны, которые вместе с Азербайджаном после завершения военных событий будут играть важную роль в политической и экономической стабильности нашего региона, — заключил Забелин.

В пробеге участвовали более 30 автомобилей, они проследовали от здания парламента страны (меджлиса) мимо посольств Турции и России, а затем проехали по центральным улицам столицы, сообщает издание «Москва-Баку».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее президент Алиев заявил, что пять районов вокруг Карабаха взяты под контроль азербайджанской армии. Он отметил, что Баку всегда был привержен мирному плану и принципам, писал NEWS.ru.