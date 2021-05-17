Россия предложила Баку и Еревану помощь в вопросе демаркации границы

https://static.news.ru/photo/0b093a0a-b70d-11eb-8f1e-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российская Федерация предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

Руководитель ведомства прокомментировал инцидент на границе Азербайджана и Армении. Он отметил, что официальный Баку после произошедшего делал ряд заявлений, объясняя случившееся недоразумением и, что особенно принципиально, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована.

Там никто никогда этим не занимался. Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг. Сейчас нет никаких причин, чтобы нагнетать эмоции вокруг ситуации на армяно-азербайджанской границе, — заявил Лавров.

Ранее Совет безопасности Армении провёл заседание, на котором обсуждалась ситуация в Сюнике. По словам исполняющего обязанности главы страны Никола Пашиняна, азербайджанские военные углубились до 3,5 километра на территорию, прилегающую к озеру Севлич Сюника, через государственную границу Армении. Он утверждал, что военные пытались установить контроль над озером.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил обращение армянской стороны в Организацию Договора о коллективной безопасности. Политик назвал этот шаг необоснованной попыткой интернационализации вопроса об уточнении границ.