Российских журналистов задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/49e4ee10-8d99-11eb-b98d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Белорусские силовики задержали в Минске двоих российских журналистов, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Силовики увезли корреспондента газеты «Коммерсант» Кирилла Кривошеева и фотографа «Известий» Павла Волкова в ОВД.

Кирилл Кривошеев, журналист российского «Коммерсанта», и Павел Волков, фотограф «Известий», были задержаны в Минске при освещении митингов. Они находятся в Октябрьском РОВД, — говорится в Telegram объединения.

Информацию о задержании Кривошеева сотрудникам РИА Новости подтвердили в «Коммерсанте».

Он позвонил в редакцию и сообщил, что задержан, — рассказали в издании.

Секретарь Союза журналистов отметил, что россиян задержали из-за отсутствия аккредитации. По его словам, их скоро отпустят.

25 марта в стране прошла акция протеста против белорусского президента Александра Лукашенко.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти, писал NEWS.ru.