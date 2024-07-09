Пришла на аттракционы: девочку изнасиловали 10 человек, включая следователя

Фото: Актан Темирканов/РИА Новости

В Узбекистане изнасилованная группой молодых людей несовершеннолетняя продолжила терпеть надругательства уже после возбуждения уголовного дела на ее обидчиков. В половой контакт с девочкой вступил даже следователь, который вел ее дело. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Пришла к другу на аттракционы

Цепочка изнасилований началась в городе Навои 4 декабря 2023 года. Зачинщиком стал самый молодой из насильников — 18-летний знакомый пострадавшей 2008 года рождения. Он пригласил девочку к себе на работу, в парк аттракционов. Там он отвел школьницу в подвал магазина мороженого и заставил заняться сексом.

После в подвал по очереди вошли трое молодых людей и тоже надругались над несовершеннолетней. Затем школьницу отвезли по адресу, который не удалось определить в ходе следствия, и удерживали несколько дней, периодически насилуя. Против шестерых молодых людей было возбуждено уголовное дело.

Сроки для насильников

Троим фигурантам уже вынесены сроки за надругательство над школьницей. 7 июня 2024-го они признаны виновными: двое подсудимых приговорены к 3,5 года лишения свободы, один — к 4,5 года, один — к пяти годам и одному месяцу.

Также известно еще о троих фигурантах дела об изнасиловании. Расследование дела контролирует в том числе и детский омбудсмен Сурайё Рахмонова.

Издание Aniq.uz утверждает, что в деле также значатся как минимум еще три несовершеннолетних фигуранта. Именно из-за возраста фигурантов и характера преступлений разбирательство ведется в закрытом формате.

«Поскольку совершенное деяние относится к категории сексуальных преступлений, другие подробности разглашаться не будут», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следователь-стажер тоже изнасиловал жертву

Следователь УКД ОВД города Навои, будучи на стажировке в Ташкенте, тоже надругался над девочкой. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В Ташкент мужчина вызвал школьницу специально для допроса.

«Следственные действия по уголовному делу, возбужденному прокуратурой города Навои по ситуации, связанной с несовершеннолетней девушкой, предусмотренной статьей 128-1 УК (половое сношение с лицом в возрасте от 16 до 18 лет с вручением материальных ценностей или получение имущества или иных благ). По уголовному делу арестован один человек», — сообщили в Генпрокуратуре республики.

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