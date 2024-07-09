Россиянин пригласил друзей на дачу и совратил их дочек В Татарстане мужчина совращал двух дочек своих друзей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнекамске задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в совращении двух семилетних девочек, передает портал chelny-biz.ru. Дети вместе с родителями приехали в гости к предполагаемому насильнику на дачу. Там он отвел девочек в комнату под предлогом игры и совершил над ними действия сексуального характера.

Позже мужчина повторил попытку надругаться над одной из девочек. Уголовное разбирательство ведется по статье «Насильственные действия сексуального характера». Дело будет рассматриваться в Верховном суде Республики Татарстан.

Издание Inkazan уточняет, что надругательство произошло в июне 2024 года. Эту информацию изданию подтвердили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красноармейске 42-летний разнорабочий попытался изнасиловать 12-летнего соседа. Инцидент произошел на речке Воря. Сначала педофил восхищался тем, как хорошо плавает подросток. Позже он попросил его преподать урок плавания. Но перед этим он предложил зайти в кусты. Там мужчина начал трогать подростка и склонять к половому контакту. Ребенок успел закричать и убежать от педофила. Мальчик рассказал о произошедшем матери. Родительница обратилась в полицию, и правоохранители оперативно задержали подозреваемого.