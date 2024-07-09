«Рой себе могилу»: отрезавший жене уши и нос супруг пишет ей из тюрьмы В Киргизии отрезавший жене уши и нос мужчина угрожает ей из тюрьмы

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Киргизии бывший муж Асель Ногойбаевой Азамат Эстебесов, отрезавший ей нос и уши, угрожает женщине из колонии. Об этом пострадавшая сообщила в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ). Мужчина присылает бывшей супруге СМС, где предлагает рыть себе могилу. Женщина отмечает, что экс-супруг пишет ей на новый номер, к которому у него ранее не было доступа.

Рой себе могилу. <...> Если бы ты видела забор этой зоны... Один [осужденный] расчленил свою жену и сделал пирожки. А другой утопил ребенка и ждал свою жену. Рассказывать всю историю лучше не стоит, — пишет мужчина.

Служба исполнения наказаний КР проводит служебное расследование, уточняет Sputnik Кыргызстан. В пресс-службе СИН заверили, что все материалы передадут в специальную прокуратуру.

Ранее мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы за изнасилования и причинение тяжкого вреда здоровью. Эстебесов отрезал Ногойбаевой нос и уши в сентябре 2023 года. До этого девушка неоднократно обращалась в милицию с заявлениями об изнасиловании супругом. На суде мужчина всячески пытался изображать из себя сумасшедшего. Так, в конце января на заседании в Сокулукском райсуде мужчина обмочился в штаны.

Ранее сообщалось, что в городе Навои в Узбекистане группа молодых людей изнасиловала девушку 2008 года рождения. Самому старшему из обвиняемых — 23 года, а самому младшему — 18 лет. Во время расследования дела один из следователей тоже надругался над девочкой.